OKTO 09:00 bis 10:00 Dokumentation Butterbrot Spezial For the Birds Bernhard Schnur Merken Ein unkonventioneller filmischer Essay, der eine der besten Bands Wiens vom Proberaum auf die Bühne begleitet: An einem kalten Winterabend üben Bernhard Schnur und seine Band für das erste Konzert des Jahres im Chelsea. Auf dem Programm stehen auch drei neue Songs. Ausgerechnet "Il Sole" mit seinem sommerlichen Italo-Feeling erweist sich dabei als äußerst widerspenstig. "For the Birds Bernhard Schnur In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Butterbrot Spezial

