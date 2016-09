OKTO 09:45 bis 09:53 Magazin Der Grätzel Bericht Merken Viele haben zum Gelingen des Grätzel Bericht-Clips über die Zieglergasse beigetragen. So etwa der Chef der Silberschmiede Jean-Paul Vaugoin, der uns voller Begeisterung sein Handwerk vorführte. Oder die Eigentümer des "Gasthof zur Stadt Krems", wo es das legendäre Backhendl samt Erdäpfelsalat gibt. Dort lässt sich auch eine alte Kegelbahn finden und ein Ambiente, das an gute, alte Wirtshaus-Zeiten erinnert. Die Kamera hat viele Blicke auf schöne Fassaden, Schanigärten und aus dem Inneren von Geschäftslokalen eingefangen. Entstanden ist eine Reise durch eines der netten Grätzel von Wien. In Google-Kalender eintragen

