Aromatherapie bei den Tigern / Neuer Baum für die Bisons / Mähnenrobbe mit Zahnproblemen / Kisten für die Paviane / Aras machen den Abflug D 2007

Aromatherapie bei den Tigern: Tigermann Sascha und seine Frau Taiga haben feine Nasen. Deshalb machen Uwe Fischer und Dave Nelde ein kleines Geruchsexperiment: Sie "aromatisieren" das Gehege mit frischem Ingwer, Fenchel, Anis und anderen Gewürzen. Die Tiger finden das echt dufte! Neuer Baum für die Bisons: Der Spielbaum im Bison-Gehege muss dringend erneuert werden. Dazu müssen Bisonchef Wotan und seine Damen aber erst mal in den Stall bugsiert werden. Anschließend sorgt Volker Friedrich dafür, dass der Baumstumpf ordentlich tief im Boden versenkt wird. Jetzt muss das Ganze nur noch Wotans kritische Prüfung überstehen. Mähnenrobbe mit Zahnproblemen: Beim Füttern guckt Dirk Stutzki seinen zutraulichen Mähnenrobben jeden Morgen ins Maul. Eine unauffällige Zahnkontrolle. Dabei entdeckt er bei Betty eine kleine Entzündung. Die Tierärztin verordnet Antibiotika, Dirk versucht die Medizin im Fisch zu verstecken. Aber auf solche Tricks fällt Betty so leicht nicht mehr rein. Kisten für die Paviane: Wenn es ums Fressen geht, sind die Paviane geduldige Sammler. Deshalb versteckt Uwe Fischer mal Fischpellets im Rindenmulch. Das ganze serviert er in stabilen Plastikkisten. Die Affenbande ist völlig aus dem Häuschen. Vor allem die Pavianmännchen finden die Kisten mindestens so spannend wie den Inhalt. Aras machen den Abflug: Ein großer Tag für Rosa und Ramon, die beiden jungen Aras treten zum ersten Mal in der Hagenbeck-Flugshow auf. Leider landen die beiden nicht ganz da, wo Liane Klüber und Sarah Kolbaum sie haben wollen. Statt auf Kommando zurückzufliegen, sitzen Rosa und Ramon in den obersten Baumwipfeln und trauen sich nicht mehr herunter. Da hilft nur Geduld.