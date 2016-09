NDR 17:10 bis 18:00 Reportage Leopard, Seebär & Co. Geschichten aus dem Tierpark Hagenbeck in Hamburg - Kamel Natascha bei der Sattelprobe Kamel Natascha bei der Sattelprobe / Elefanten-Fußbad / Giraffen-Anschauungsunterricht / Verliebte Kängurus / Völkerverständigung im Afrika-Revier D 2007 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Kamel Natascha bei der Sattelprobe: Der maßgeschneiderte Sattel für Natascha ist bereit zur ersten Anprobe. Schließlich soll sie es ja so bequem wie möglich haben, wenn sie demnächst Hagenbeck-Besucher durch den Park trägt. Doch egal wie gut ihr Volker Friedrich zuredet, dieses seltsame Gerüst zwischen den Höckern ist Natascha einfach nicht geheuer. Elefanten-Fußbad: Mogli soll ein Fußbad nehmen, damit ihre empfindlichen Zehen schön gesund bleiben. Christian Wenzel weiß, wie er die Elefanten-Dame zum Fuß heben bewegt: mit ihrer Lieblingsschokolade. Die mampft Mogli gleich tafelweise, und für ein Stückchen mehr wäre sie glatt bereit zum Dauer-Fußbad. Giraffen- Anschauungsunterricht: Thomas Günther und Giraffenmännchen Jou-Jou verraten Azubi Martin Kersten ein paar Geheimnisse: die Lieblingsspeise der Langhälse, wie man ohne Zähne kaut und warum Giraffen Hörner haben. So eine freundliche und geduldige Giraffe wie Jou-Jou ist wirklich ein idealer Lehrer. Verliebte Kängurus: Rodney ist der Chef bei Hagenbecks Känguru-Sippe. Mit fast allen Weibchen hat er schon Nachwuchs gezeugt, jetzt hat er ein Auge auf Alice geworfen. Die ist zwar fast noch ein Teenager, aber sie weiß, wie man Männern den Kopf verdreht: Erst mal ein bisschen schmoren lassen. Uwe Fischer hofft, dass Alice Rodney bald erhört: Er wünscht sich Nachwuchs im Beutel. Völkerverständigung im Afrika-Revier: Strauße, Marabus, Warzenschweine, Pinselohrschweine und Zebras: Tony Kershaw träumt von einer friedlichen Groß-WG auf der Afrika-Anlage. Nun macht er die Probe aufs Exempel und lässt alle Tiere zum ersten Mal gemeinsam ins Außengehege. Vor allem die Warzenscheine sollte man bei diesem Experiment keine Minute aus den Augen lassen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Leopard, Seebär & Co.