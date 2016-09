NDR 17:10 bis 18:00 Reportage Leopard, Seebär & Co. Geschichten aus dem Tierpark Hagenbeck in Hamburg - Gedächtnistraining für Bär Buffy Gedächtnistraining für Bär Buffy / Fang den Tharbock! / Happy Birthday Kandy / Gedächtnistraining für den Kodiakbären / Friseurtermin bei den Haubenhühnern / Neue Möbel für die Nasenbären D 2007 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Fang den Tharbock! Ein Tharbock humpelt leicht, die Behandlung ist für Tierarzt Dr. Michael Flügger reine Routine. Aber erst muss das Tier eingefangen werden. So ein Tharbock arbeitet mit allen Tricks und hält die halbe Tierpflegermannschaft in Atem. Doch der Tierarzt und seine Kollegen nehmen es sportlich. Happy Birthday Kandy: Elefanten-Mädchen Kandy feiert Geburtstag. Als Überraschung gibt es eine Torte im XXL-Format, liebevoll vorbereitet von Cornelia Lütge und Azubi Benjamin Krüger. Aber diese Art Kindergeburtstag ist nur etwas für Eltern mit starken Nerven und abwaschbaren Möbeln. Gedächtnistraining für den Kodiakbären: Eigentlich kann Buffy der Bär auf ein Handzeichen von Uwe Fischer Äpfel fangen, die Zunge herausstrecken und sogar winken. Doch plötzlich bringt er alles durcheinander. Hat er während des Winterschlafs alles vergessen? Da hilft nur üben, auch wenn Buffy Uwes Geduld manchmal ganz schön auf die Probe stellt. Friseurtermin bei den Haubenhühnern: Unter ihrem lustigen Federkopfputz können die holländischen Haubenhühner kaum noch aus den Augen sehen. Thomas Feierabend rückt mit der Schere an, aber so ein Huhn hält natürlich nicht still beim Haare schneiden. Als Thomas endlich Erfolg hat, entdeckt er auch noch ein krankes Huhn. Neue Möbel für die Nasenbären: Ralf Günther macht es seinen Nasenbären so gemütlich wie es nur geht. Zuerst bekommen sie neue Wurfboxen, damit die Weibchen ein kuscheliges Nest für den Nachwuchs vorbereiten können, dann bastelt er seinen Lieblingen auch noch Körbchen zum Abhängen. Hoffentlich wissen die Nasenbären die ganze Mühe auch zu schätzen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Leopard, Seebär & Co.