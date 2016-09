NDR 17:10 bis 18:00 Reportage Leopard, Seebär & Co. Geschichten aus dem Tierpark Hagenbeck in Hamburg - Alpaka-Ausflug mit Hindernissen Alpaka-Ausflug mit Hindernissen / Showtime für die Nasenbären / Diätplan für die Mandrills / Pinguine auf Partnersuche / Bestechung im Afrika-Revier D 2007 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Alpaka-Ausflug mit Hindernissen: Gandalf ist der neue Leithengst der Alpakaherde. Er soll auf Volker Friedrichs Anweisungen hören und die 20 anderen Alpakas durch den Park führen. Doch Gandalf muss sich in seine neue Führungsposition erst einfinden. Er macht lieber Extratouren, und Volkers Nerven liegen blank. Showtime für die Nasenbären: Timo und Evi, die talentierten Nasenbären, haben Generalprobe. Hochseilakrobatik beherrschen sie schon, jetzt lernen sie, Thomas Günther und Liane Klüber über den Rücken zu klettern. Dann machen die Hagenbeck-Azubis auch noch mit. Wer trainiert hier eigentlich wen? Diätplan für die Mandrills: Mandrill Enuro ist ein Vielfraß. Als Chef der Affenbande pickt er sich immer die süßesten und kalorienreichsten Stücke aus dem morgendlichen Buffet raus. Tony Kershaw entwickelt einen Diätplan und hofft, dass der Enuro schmeckt. Pinguine auf Partnersuche: Dirk Stutzki kennt das schon: Wenn die Pinguine diese seltsamen Rufe ausstoßen, ist wieder Paarungszeit. Dirk muss dann möglichst viel Heidekraut ranschaffen, das liebste Baumaterial der Herrschaften im Frack. Schließlich soll ihr Liebesnest kuschelig sein. Bestechung im Afrika-Revier: Eigentlich bleiben die Zebras am liebsten unter sich. Aber manchmal muss Tony Kershaw einfach zu ihnen auf die Anlage. Zum Beispiel um die neuen Marabus mit ihnen bekannt zu machen. Als höflicher Besucher bringt Tony natürlich Gastgeschenke mit. Mal sehen, ob das auch ein scheues Zebra wie Gypsi überzeugt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Leopard, Seebär & Co.