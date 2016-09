ONE 06:15 bis 06:45 Show Startrampe Musik und Newcomer D 2016 Live TV Merken Der Startrampe-Roadtrip mit den vier Jungs von der Kölner Band Golf beginnt in ihrer Ex-Heimatstadt Essen mit einer Segway-Runde auf dem Gelände der Zeche Zollverein. Doch anschließend nichts wie ab in den Startrampe-Bus! Schließlich werden Golf schon von Kumpel und Filmemacher Fabian Podeszwa zu einem crazy Videodreh in Köln erwartet - passend zum "Dada Disco"-Sound der Band. Und auch danach bleibt es hypnotisch! Auf dem Eis treffen Golf und Moderatorin Christina Wolf den Musikjournalisten Linus Volkmann zu einer Partie Curling. Ganz nach dem Motto "Sei der Stein!" hängt sich Linus voll rein, da kann auch schon einmal die Hose reißen! Der nächste Halt ist ein vietnamesisches Lokal in Hamburg. Da wird in Erinnerungen geschwelgt, denn Golf waren im Herbst 2015 mit dem Goethe-Institut in Südostasien auf Tour und haben dort ein wenig Popstar-Luft geschnuppert. Danach treffen die Jungs zum Fotoshooting auf den Meister der Selbstinszenierung: Fotokünstler Andy Kassier lichtet die Band in Golfer-Klamotten ab, um Autogrammkarten zu produzieren. Dabei schleust sich Andy auch gleich mit ins Bild. Nächster Stopp: die Studios von Clouds Hill Recordings, denn da wartet schon Dagobert auf Golf! Auf dem Weg zum Schweizer Chansonnier singen sich die Fanboys im Bus schon einmal ein, um den Besuch in Hamburg dann schließlich mit einer kleinen gemeinsamen Session abzurunden. * zur Band: Vier Jungs, die Synthie-Top-Sound irgendwo zwischen NDW und Hamburger Schule machen und so beweisen, dass man zu poetischer Generation-Y-Melancholie auch tanzen kann. Ein paar Riesenschritte haben die Ex-Essener/Neu-Kölner seit ihrer Gründung 2014 schon gemacht: immer größere Venues gespielt, bis hin zur fetten Bühne beim c/o pop-Festival. Und im Herbst 2015 durften Golf mit Unterstützung des Goethe-Instituts für ein paar Konzerte nach Vietnam und auf die Philippinen reisen und sich dort schon mal ein bisschen wie Popstars fühlen. Internationales Flair versprüht auch der Titel ihres ersten Albums. "Playa Holz" ist im Mai 2016 erscheinen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Christina Wolf Originaltitel: Startrampe

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 290 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 50 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 50 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 50 Min.