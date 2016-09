RTL II 02:10 bis 05:35 Filme The Green Mile USA 1999 Stereo 16:9 HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Die grüne Meile - ein limonenfarbener Fußboden, der von den Todeszellen im Cold Mountain-Gefängnis in Louisiana zum elektrischen Stuhl führt. Oberste Aufsicht im Todestrakt hat der besonnene Paul Edgecomb, unterstützt wird er von seinem Team und hintergangen von dem sadistischen Aufseher Percy Wetmore. Eines Tages wird ein weiterer, zum Tode verurteilter Häftling eingeliefert: Der hünenhafte, aber geistig kindliche Schwarze John Coffey soll zwei kleine weiße Mädchen vergewaltigt und ermordet haben. Rasch erweist sich Coffey als herzensguter Mensch mit übernatürlichen Heilkräften, während der aufsässige Häftling Wild Bill ein unmenschlicher Killer ohne einen Funken Reue ist. Aber noch weitere Insassen befinden sich im Todestrakt von Cold Mountain: So Arlen Bitterbuck, der als Erster den Tod durch den elektrischen Stuhl erleidet, sowie Del, ein schmächtiger Südstaatler, der bestialisch ums Leben kommt. Und dann ist da noch eine zahme Maus namens Mr. Jingles, die den Häftlingen einen Funken Hoffnung und einen letzten Rest Lebensfreude spendet. Als Mr. Jingles zunächst von Wetmore tot getrampelt und kurz darauf von Coffey mithilfe seiner wundersamen Kräfte wieder zurück ins Leben geholt wird, ist Edgecomb endgültig von den außergewöhnlichen Fähigkeiten des gutmütigen Riesen überzeugt. Schließlich bringt der Chefaufseher seinen Häftling zur krebskranken Frau des Gefängnisdirektors, um die im Sterben liegende Frau zu heilen. Doch zugleich naht bereits der festgelegte Zeitpunkt von Coffeys eigenem Tod... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Hanks (Paul Edgecomb) Michael Clarke Duncan (John Coffey) David Morse (Brutus "Brutal" Howell) Bonnie Hunt (Jan Edgecomb) James Cromwell (Warden Hal Moores) Sam Rockwell ("Wild Bill" Wharton) Harry Dean Stanton (Toot-Toot) Originaltitel: The Green Mile Regie: Frank Darabont Drehbuch: Frank Darabont Kamera: David Tattersall Musik: Thomas Newman Altersempfehlung: ab 12

