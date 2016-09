RTL II 08:00 bis 10:05 Abenteuerfilm Ritter des heiligen Grals E 2011 16:9 Dolby Digital HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Der spanische Kreuzritter Kapitän Trueno und seine treuen Gefährten Crispin und Goliath befreien eine Gruppe Gefangener aus einer nordafrikanischen Festung. Unter ihnen befindet sich auch ein alter Mann, der Trueno mit einer besonderen Aufgabe betreut: Er soll einen Kelch, bei dem es sich angeblich um den sagenumwobenen heiligen Gral handelt, zurück nach Spanien bringen und dort der Gemeinschaft der Gralswächter übergeben. Zusammen mit der Wikinger-Prinzessin Sigrid machen sich die Abenteurer auf die Reise in ihre Heimat. Unterwegs erfährt Trueno, dass er selber ein Nachfahre der legendären Gralswächter ist. Die Gefährten ahnen nicht, dass die böse Zauberin Ariadna auch hinter dem magischen Kelch her ist und ihn mit allen Mitteln in ihren Besitz bringen will. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Natasha Yarovenko (Sigrid) Asier Etxeandia (Hassan) Sergio Peris-Mencheta (Capitán Trueno) Gary Piquer (Sir Black) Alejandro Naranjo (Soldado al-katara 1) Originaltitel: El Capitán Trueno y el Santo Grial Regie: Antonio Hernández Drehbuch: Pau Vergara, Víctor Mora Musik: Luis Ivars Altersempfehlung: ab 12