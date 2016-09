RTL II 05:55 bis 08:00 Fantasyfilm Paladin - Der Drachenjäger USA 2011 16:9 Dolby Digital HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Der junge Will lebt als einfacher Schäfer mit seinem Vater in den Bergen. Eines Tages lässt sich ein feuerspeiender Drache in dem friedlichem Land wieder und tötet Wills Vater. Auf Rache sinnend, macht sich Will auf den Weg zu Baron Sterling. Von diesem will er sich zum Ritter ausbilden lassen, um dann dem Monster von Angesicht zu Angesicht gegenüberzutreten. Da Will von niederem Stand ist, wird er zunächst nur für einfache Arbeiten eingesetzt. Doch Kate, die magiebegabte Tochter des Barons, erkennt schnell, dass mehr in Will steckt. Während die beiden ihre Liebe füreinander entdecken, taucht mit dem Adeligen Rohan ein Rivale um die Gunst von Kate an der Burg des Barons auf. Als der Drache zurückkehrt, erhält Will endlich Gelegenheit, sich als Kämpfer zu beweisen und die Hand von Kate zu gewinnen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richard McWilliams (Will Shepherd) Nicola Posener (Kate Sterling) Ian Cullen (Baron Sterling) Philip Brodie (Rogan Ap Cynan) Maggie Daniels (Lady Spriggs) Michael O'Flaherty (Crow) Anthony Murphy (Tom) Originaltitel: Dawn of the Dragonslayer Regie: Anne Black Drehbuch: Anne Black, Kynan Griffin, Justin Partridge Kamera: Ty Arnold Musik: Panu Aaltio Altersempfehlung: ab 12