Fürst Heinz Die erste Handtasche mit Alarmanlage D 2016

Heinz von Sayn-Wittgenstein weiß, wie man lukrative Geschäfte macht. Seine liebste Beschäftigung ist es, sein Vermögen stetig zu mehren. Der Fürst stammt aus einfachen Verhältnissen und hat sich jeden Cent seines Millionenvermögens selbst erarbeitet. Jetzt lebt er mit seiner Frau Andrea ein Leben in Gold und Luxus: Immobilien in ganz Europa, edle Automobile, Diamanten, teure Uhren und eine eigene Kunstsammlung! In seiner 1000 Quadratmeter großen Villa auf Mallorca erreichen ihn tagtäglich zahlreiche Anfragen. Denn den Fürsten kümmert nicht nur sein eigenes Vermögen, er berät auch Gründer, die ihn um Hilfe bitten. Sein unternehmerisches Knowhow und sein millionenschweres Kapital sind bei Existenzgründern und jungen Start-ups gefragt ! "Ich habe mich nie auf eine einzelne Geschäftsidee verlassen, sondern hatte immer viele Projekte parallel laufen." 'Wenn ich morgen kein Geld mehr hätte, wüsste ich, dass ich mir innerhalb von zwei bis drei Jahren erneut ein Vermögen aufbauen könnte.' Und genau mit diesem Business-Knowhow, mit Kapital, Gespür und Netzwerk eines erfolgreichen Unternehmers will er jetzt in seinem neuen Format ' Fürst Heinz' Existenzgründern und Start-ups unter die Arme greifen und ihnen helfen, sich mit ihren originellen Business- Ideen erfolgreich am Markt zu etablieren.

Moderation: Heinz von Sayn-Wittgenstein
Gäste: Roderück Bender, Tobias Müller, Olga Schmidt