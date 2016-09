sixx 12:30 bis 13:00 Dokusoap Mein perfektes Hochzeitskleid! - Atlanta Tulle vs. Ta-Ta's USA 2013 HDTV Merken Braut Summer hat sich vorgenommen, ihr strikt kalkuliertes Budget nicht zu überschreiten - bis sie das beinahe unerschwingliche Kleid ihrer Träume entdeckt. Die NFL-Cheerleaderin Brooke möchte zumindest an ihrem Hochzeitstag ihr Image wechseln, doch ihre Mutter will davon gar nichts wissen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Monte Durham (Himself - Fashion Director) Originaltitel: Say Yes to the Dress: Atlanta