sixx 04:05 bis 04:45 Fantasyserie The Magicians Die Quelle der Magie USA 2015 Dolby Digital Merken Weil er sich in einen Angriff aus der Anderswelt eingemischt hat, muss Quentin fürchten, vom College zu fliegen In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jason Ralph (Quentin Coldwater) Stella Maeve (Julia Wicker) Olivia Taylor Dudley (Alice Quinn) Hale Appleman (Eliot Waugh) Arjun Gupta (William Adiyodi) Summer Bishil (Margo Hanson) Jade Tailor (Kady Orloff-Diaz) Originaltitel: The Magicians Regie: Scott Smith Drehbuch: Sera Gamble Musik: Will Bates Altersempfehlung: ab 12

