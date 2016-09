sixx 00:10 bis 01:10 Dokumentation Paranormal Witness - Unerklärliche Phänomene Anstalt des Grauens USA 2011 2016-09-30 01:50 Merken Amy Moore erfüllt sich mit dem Kauf einer großen, aber renovierungsbedürftigen Villa einen Traum. Das Haus hat drei Stockwerke und neun Schlafzimmer - und einen merkwürdigen Sarg aus Beton im Keller. Als sie mit den Renovierungsarbeiten beginnt, weckt sie die schlafenden Geister in ihrem neuen Zuhause ... In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Dawn Sadler (Amy Moore) Chelsey Marie (Alyssa Moore) Ken Burley (Dave McGann) Rianna Johnstone (Little Girl) Robert Nolan (Electrician) Originaltitel: Paranormal Witness Regie: Christopher Knight Musik: Mark Lewis Altersempfehlung: ab 16