hr2 20:05 bis 00:00 Oper Jean-Philippe Rameau: "Les Indes galantes" Opéra-ballet in vier Aufzügen und einem Prolog Merken Die "Edlen Wilden", die von der Zivilisation noch nicht verdorbenen Naturmenschen, sind keine Erfindung Jean-Jacques Rousseaus, schon vorher tummelten sie sich auf der Bühne, zum Beispiel in Jean-Philippe Rameaus Ballettoper "Les Indes galantes". Sie wurde am 23. August 1735 in Paris im Saal der Tuilerien uraufgeführt, war aber zunächst kein überwältigender Erfolg. Der Stoff indes war doch recht interessant. Da tanzten Inder und Indianer (beides "Indes") zu gefälligen Rhythmen über die Bühne, da traten tapfere Krieger und ein großmütiger Mogul auf und Inkas aus den Einöden Perus. Das hatte man so noch nicht gesehen. Zudem gelang es dem Komponisten vortrefflich, Stürme und Erdbeben musikalisch zu gestalten. Erst weitere Überarbeitungen des Komponisten ließen Rameaus vierteilige Ballettoper zu einem ansehnlichen Erfolg werden, so dass sie auch in Versailles bei Hofe gespielt wurde. Rückblickend wird Rameaus Ballettoper immerhin als Höhepunkt ihrer Gattung betrachtet. Doch die Geschichte der "Indes galantes" ist auch eine des Verschwindens und Wiederentdeckens. Bis 1781 hielt sich das farbenfrohe musikalische Spektakel im Repertoire, dann verschwand es vollständig und scheinbar auf Nimmerwiedersehen bis Anfang des 20. Jahrhunderts Claude Debussy auf der Suche nach Wurzeln französischer Musik wieder auf Rameau stieß und 1925 die Pariser Opéra-Comique "Les Indes" immerhin in Teilen auf die Bühne brachte. Heute sendet hr2-kultur Rameaus Oper komplett in einer Aufnahme aus dem Münchner Prinzregententheater. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Lisette Oropesa (Hébé / Zima), Goran Juric (Bellone), Ana Quintans (L'Amour / Zaïre), Tareq Nazmi (Osman / Ali), Elsa Benoit (Emilie), Cyril Auvity (Valère / Tacmas), François Lis (Don Alvaro), Anna Prohaska (Phani / Fatime), Mathias Vidal (Don Carlos / D