hr2 14:05 bis 14:45 Sonstiges Lauschinsel Radio für Kinder Bernd Gieseking: Seemannsgarn - Geschichten vom Meer: Der Seestern, der zu den Sternen wollte Seemannsgarn, so heißt das, was sich Seefahrer einst auf Deck erzählten, während sie aus altem Takelwerk neues Garn spannen. Dabei konnte schon mal die Fantasie mit ihnen durchgehen. Aber das war allen egal, Hauptsache, die Geschichten waren spannend und vertrieben die Zeit in den oft eintönigen Wochen und Monate an Bord. Die Geschichte vom kleinen Seestern, der aus der Tiefsee aufbricht, um zu den Sternen zu gelangen, hätte sich bei den alten Seefahrern wahrlich hören lassen können, denn sie ist aus bestem und feinstem Seemannsgarn gesponnen. Gäste: Bernd Gieseking (Es liest)