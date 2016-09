RTL 9 18:00 bis 18:25 Sonstiges Top models 7076 USA 2015 Merken Wyatt a du mal à dissimuler sa culpabilité lorsque Nicole l'accuse d'avoir abusé de sa confiance. Bill et Justin parlent stratégie pour donner un nouvel essor à Spencer Publications. Le message d'avertissement de Brooke hante Maya et l'empêche de profiter pleinement de son weekend romantique. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Darin Brooks (Wyatt Spencer) Don Diamont (Bill Spencer Jr.) Reign Edwards (Nicole Avant) Thorsten Kaye (Ridge Forrester) Katherine Kelly Lang (Brooke Logan) Karla Mosley (Maya Avant) Aaron D. Spears (Justin Barber) Originaltitel: The Bold and the Beautiful Regie: Michael Stich Drehbuch: Michele Val Jean, Bradley Bell, Michael Minnis