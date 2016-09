RTL 9 17:50 bis 18:15 Sonstiges Top models 7075 USA 2015 Merken Rick et Maya mettent leurs ennuis de côté pour s'offrir un weekend romantique à Big Bear. Nicole, Carter et Ridge s'interrogent sur la portée de la révélation qui vient d'être faite concernant Maya. Pressentant qu'on lui cache des informations, Bill insiste pour qu'on lui révèle toute la vérité. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Darin Brooks (Wyatt Spencer) Scott Clifton (Liam Spencer) Don Diamont (Bill Spencer Jr.) Reign Edwards (Nicole Avant) Thorsten Kaye (Ridge Forrester) Karla Mosley (Maya Avant) Lawrence Saint-Victor (Carter Walton) Originaltitel: The Bold and the Beautiful Regie: Deveney Kelly Drehbuch: Shannon Bradley, Bradley Bell, Michael Minnis