RTL 9 13:15 bis 14:45 Sonstiges Une femme fragile CDN 2009 Merken Megan, une jolie et riche héritière, a réussi à surmonter une terrible expérience qui l'avait conduite à faire une tentative de suicide. Elle se sent prête pour le grand amour. Woody croise son chemin. Ils s'aiment et se marient. C'est alors que surviennent de nombreux incidents qui vont amener les proches de Megan à douter de sa santé mentale. Elle-même ne sait plus très bien si elle sombre à nouveau ou si elle est victime d'une manipulation visant à la faire passer pour folle. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Shiri Appleby (Megan Walker) David Alpay (Woody Monroe) Charlotte Sullivan (Samantha Walker) John Bourgeois (Dan Walker) Kathy Baker (Betty Walker) Salvatore Antonio (Jimmy) Kate Trotter (Constance Cole) Originaltitel: Unstable Regie: Don McBrearty Drehbuch: Charles F. Bohl Musik: Christopher Dedrick

