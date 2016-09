National Geographic 00:15 bis 01:05 Dokumentation Forensik - Täter im Visier Fingerabdrücke GB 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Jeder Mensch macht in seinem Leben zahlreiche Veränderungen durch. Die Haarfarbe verändert sich, das Gesicht bekommt Falten, das Körpergewicht steigt oder nimmt ab - doch eins verändert sich nie: die Fingerabdrücke. Mit Hilfe von Fingerabdrucken lässt sich jeder Mensch eindeutig identifizieren. Denn Fingerabdrücke sind absolut individuell. In dieser Hinsicht ist jeder Mensch definitiv anders. Sogar eineiige Zwillinge, die über ein identisches DNA-Profil verfügen, haben unterschiedliche Fingerabdrücke. In den antiken Hochkulturen Chinas, Babylons und Persiens dienten sie bei Geschäftsabschlüssen als "Unterschrift". Doch erst im 19. Jahrhundert fanden Fingerabdrücke Einzug in die Kriminalistik. Der erste überlieferte Fall, bei dem sie zur Aufklärung eines Verbrechens führten, stammt aus einer kleinen Stadt in Argentinien. Heute ist die Analyse von Fingerabdrücken fester Bestandteil der Polizeiarbeit. Und immer wieder kommt es zu spektakulären Fahndungserfolgen - und da reicht manchmal ein einziger Fingerabdruck. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Crime Lab