Dokumentation Forensik - Täter im Visier DNA-Analyse GB 2011 DNA-Analysen gehören zur Basis gerichtsmedizinischer Arbeit. Für viele ist es heute nur schwer vorstellbar, dass es sich bei dieser Technik um eine relativ junge Entwicklung handelt. Doch erst Mitte der 80er Jahre des 20. Jahrhunderts hielten entsprechende Methoden langsam aber sicher Einzug in die Polizeiarbeit. "Forensik - Täter im Visier" erinnert an einen Fall, bei dem es darum ging, in einer englischen Kleinstadt einen Serienmörder ausfindig zu machen. Damals setzten die Ermittler erstmals auf die neue Technik. Seither hat sich "DNA Profiling", also die Analyse des menschlichen Erbgutes in Hinblick auf die Aufklärung eines Verbrechens, etabliert. In zahllosen Fällen hat die neue Technik dazu beigetragen, dass lange im Verborgenen gebliebene Gewaltverbrecher schließlich doch noch hinter Gittern landeten. Originaltitel: Crime Lab