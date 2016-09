RTL 9 22:30 bis 00:40 Sonstiges La rançon USA 1996 Merken Homme d'affaires puissant et impitoyable, Tom Mullen possède tout pour être heureux : argent, renommée et famille unie. Avec Kate, sa séduisante épouse, et Sean, leur fils âgé d'une dizaine d'années, il occupe un magnifique appartement à New York, dont l'immense terrasse surplombe Central Park. Pourtant, la vie idyllique des Mullen sombre dans l'horreur, le jour où le jeune Sean est enlevé. Sans trop attendre, les kidnappeurs exigent de Tom et Kate une rançon de 2 millions de dollars, assortie d'une complète discrétion. Affolés, les Mullen décide de faire intervenir le F.B.I. Réunissant en un temps record la somme demandée, Tom se rend lui-même sur les lieux du rendez-vous, suivi de près par les autorités. Mais l'opération menée par le F.B.I. se solde par un échec, et les Mullen ne peuvent récupérer leur enfant... Chef des ravisseurs, le policier Jimmy Shaker contacte une nouvelle fois les parents, en les menaçant d'exécuter leur petit garçon s'ils ne coopèrent pas. Contre toute attente, Tom fait une apparition à la télévision pour annoncer qu'il offre 2 millions de dollars à quiconque lui fournira des renseignements permettant de mettre la main sur les malfaiteurs. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mel Gibson (Tom Mullen) Rene Russo (Kate Mullen) Brawley Nolte (Sean Mullen) Gary Sinise (Jimmy Shaker) Delroy Lindo (Agent Lonnie Hawkins) Lili Taylor (Maris Connor) Liev Schreiber (Clark Barnes) Originaltitel: Ransom Regie: Ron Howard Drehbuch: Richard Price, Alexander Ignon Kamera: Piotr Sobocinski Musik: James Horner Altersempfehlung: ab 16