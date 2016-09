RTL 9 13:10 bis 14:45 Sonstiges Une erreur de jeunesse USA 2007 Merken Janet Tarr est psychologue à la prison d'Etat de Logan. Malgré un travail prenant, elle élève sa fille, Mandy, dont elle a la garde partagée avec son ex-mari, David. Le supérieur hiérarchique de Janet lui confie un nouveau dossier. Il s'agit du détenu Robert Moss, emprisonné depuis seize ans pour le cambriolage d'une banque qui a mal tourné. Robert lui apparaît comme un homme équilibré, cultivé, intelligent et elle pense que cette erreur de jeunesse n'est plus qu'un lointain souvenir. Très vite, une certaine complicité s'installe et des sentiments naissent entre eux. Janet se bat alors pour sa libération conditionnelle, qu'elle obtient. Robert vient alors vivre chez elle. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Julie Warner (Janet Tarr) Sebastian Spence (Robert Moss) Jessica Harmon (Lynn) Emily Hirst (Mandy Tarr) Originaltitel: Passion's Web Regie: Allan Harmon Drehbuch: Eric Edson, Michele Samit Musik: Stu Goldberg