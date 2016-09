ZDF 05:35 bis 05:55 Magazin hallo deutschland mondän Rom - Promis, Luxus, Dolce Vita (1) D 2016 HDTV Live TV Merken Kein Ort weltweit steht so sehr für "Dolce Vita", das süße Leben, wie die Ewige Stadt. Rom zieht alle an, die Schönheit und Genuss lieben: Promis, Künstler, Models, Italiener sowieso. In Rom genießen besonders die Reichen und Schönen das süße Leben, dank Luxushotels, Designer-Läden und kulturellen Events. Doch in der Ewigen Stadt gleicht jede Straße einer großen Bühne, auf der auch Normalsterbliche viel geboten bekommen. Mit einem Besuch des Trevi-Brunnens, der Spanischen Treppe oder des Kolosseums wirbt jede Pauschalreise. Doch die wahren Schätze Roms sind oftmals versteckt und abseits der üblichen Touristenströme. Reiseführerin und Eventplanerin Agniezska Berlin lebt seit fast 20 Jahren in der italienischen Hauptstadt und kennt alle Geheimtipps. Am liebsten erkundet sie ihre Wahlheimat mit der Vespa. Die Insiderin zeigt in "hallo deutschland mondän" ihre aktuellen Lieblingsplätze: die Werkstatt eines exklusiven Taschendesigners, die beste Gelateria Roms und lauschige Plätze in den angesagten Stadtvierteln. "La Pergola", so heißt das beste Restaurant der italienischen Hauptstadt. In dem einzigen Drei-Sterne-Restaurant Roms bekocht der Deutsche Heinz Beck seit 22 Jahren seine prominenten Gäste. Diese lieben das "La Pergola" - wegen der intimen Atmosphäre und wegen Becks ausgefallener Kreationen. Für den deutschen Perfektionisten der italienischen Küche sind die besten Produkte zum Kochen gerade gut genug. Wenn nötig, lässt er auch Kirschtomaten von der 300 Kilometer entfernten Insel Ischia importieren. In einem restaurierten Schloss aus dem elften Jahrhundert residiert die berühmte Modeschöpferin und Parfümdesignerin Laura Biagiotti. Die geborene Römerin wollte eigentlich Archäologin werden, half dann aber im Modeatelier ihrer Mutter aus - der Start einer internationalen Karriere. Die Liebe zur antiken Kunst blieb und spiegelt sich in ihrer wertvollen persönlichen Sammlung. Etwa 600 ihrer gesammelten Kunstwerke sind zurzeit auf Ausstellungen in aller Welt zu sehen. Für "hallo deutschland mondän" öffnete die Designerin erstmals und exklusiv die Tür zu ihrem privaten Palazzo vor den Toren Roms - ein Refugium aus antiker Pracht und sehr persönlichem Wohlfühlambiente. Wer einen ganzen Palazzo für seinen Rom-Aufenthalt nicht gleich kaufen will, sollte einen Blick in das Buch "The Lux Traveler" werfen. Darin findet sich jährlich eine Selektion der 50 besten Luxushotels der Welt. Dafür bereisen die Herausgeberin Marina Noble und ihr Team im Jahr bis zu 500 verschiedene Hotels. Auch ein alter Palazzo in Rom hat es der gebürtigen Russin angetan. Derzeit wohnt sie in der Suite dieses Hotels und überprüft, ob sich das Haus im historischen Stadtzentrum für ihr Buch eignet. Doch nicht nur das Wohnen, sondern auch das Leben im jeweiligen Ort sind essenziell für eine Aufnahme in diesem "Weltatlas der Luxushotels". Aus diesem Grund besucht Marina Noble die teuerste Straße Roms, natürlich mit eigenem Chauffeur und Limousine - Geld spielt in ihrer Welt nämlich keine Rolle. "hallo deutschland mondän" begleitet die Luxusexpertin einen Tag lang. Rino Barillari ist Fotograf und hatte sie fast alle vor der Linse: Schauspieler wie Audrey Hepburn, Regisseure wie Sir Alfred Hitchcock und Sportstars wie Mickey Hargitay. Der König der Paparazzi hatte schon immer die Begabung, intime Momente der Promis einzufangen - und diese Fähigkeit machte ihn selbst zu einer Berühmtheit. Doch der Erfolg hatte auch seine Schattenseiten. 164 Mal schon wurde der Paparazzo während seiner Karriere von wütenden Promis ins Krankenhaus befördert. "hallo deutschland mondän" begleitet Rino auf seiner nächtlichen VIP-Jagd durch Rom und wird Zeuge seiner intuitiven Arbeit. Eine "hallo deutschland mondän"-Reportage über Glamour und Alltag in der Ewigen Stadt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: hallo deutschland mondän Regie: Nina Suweis/Oliver Koytek