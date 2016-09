Sat.1 19:00 bis 19:55 Show Kampf der Köche - Wer haut den Profi in die Pfanne? Heidi Becher D 2016 2016-09-27 04:45 16:9 HDTV Merken Rentnerin Heidi Becher aus Velbert tritt mit ihren drei Lieblingsgerichten nacheinander gegen die Profi-Köche Sonja Frühsammer, Christoph Brand und Meta Hiltebrand an. Ihr Menu: "Zander mit Gemüsespaghetti", "Omas Kartoffelsuppe" und "Curry-Hähnchenschnitzel mit Reis". Heidis Vorteil: sie darf die Kochzeit vorgeben. Werden die Profis die Herausforderung bestehen und ihre Berufsehre retten? Oder wird Heidi mit bis zu 6.000 Euro nach Hause gehen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Alexander Herrmann Originaltitel: Kampf der Köche - Wer haut den Profi in die Pfanne?