Sat.1 20:15 bis 21:15 Krimiserie Criminal Minds Das Spinnennetz USA 2016 2016-09-22 00:15 Dolby Digital HDTV Merken In einem Wohngebiet in Los Angeles werden drei in Bettlaken oder Decken gewickelte Frauen gefunden, die erstickt wurden. Überwachungsvideos zeigen, dass der Täter sich vermutlich als FBI-Agent ausgegeben und so Zutritt zu den Wohnungen der Frauen verschafft hat. Ein vierter Mord geschieht, die Zeitabstände werden kürzer. Es scheint sich um einen Amoktäter zu handeln, Eile ist geboten. Interne Recherchen ergeben, dass es sich beim Täter nicht um einen FBI-Agenten handelt, sondern dieser den Dienstausweis gestohlen haben muss. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joe Mantegna (David Rossi) Shemar Moore (Derek Morgan) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) A.J. Cook (Jennifer Jareau) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) Thomas Gibson (Aaron Hotchner) Rochelle Aytes (Savannah Hayes) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Rob Bailey Drehbuch: Jim Clemente Kamera: Greg St. Johns Musik: Marc Fantini, Steffan Fantini, Scott Gordon Altersempfehlung: ab 12