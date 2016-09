National Geographic Wildlife 21:00 bis 21:50 Dokumentation Tierische Superkräfte Jäger GB 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken In der ersten Folge stellt Patrick Stewart drei Tierarten vor, die allesamt über ungewöhnliche Jagdtechniken verfügen. Diese Spezies sind wahre Meister im Verfolgen und Erlegen von Beutetieren. Zu den tierischen Superhelden gehört der Hammerhai. Er spürt seinen Opfern mit Hilfe elektrischer Signale nach. Doch auch im Reich der Schlangen gibt es verblüffende Phänomene. So sind manche Arten in der Lage, ihre Beute mit höchster Präzision zu schlagen - auch wenn sie diese auf Grund totaler Finsternis nicht sehen können. Schließlich reist das Team auf die Azoren, um zu beobachten, wie Pottwale miteinander kommunizieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Patrick Stewart Originaltitel: Animal Superpowers Regie: Tom Cook Drehbuch: Ryan L. Driscoll, Duncan Buchannan