RTL 9 23:25 bis 01:30 Sonstiges Liaison fatale USA 1987 Merken Dan Gallagher est un avocat new-yorkais, marié et père de famille. Au cours d'une soirée, il fait la connaissance de la séduisante éditrice Alex Forrest. Profitant de l'absence de son épouse Beth et de leur petite fille, il se lance dans une liaison passionnée avec la jeune femme, tout en étant persuadé que ce ne sera qu'une aventure sans lendemain. Mais pour Alex, il en est tout autrement. Devant le détachement de Dan, elle tente d'abord de se suicider, puis se résout à le harceler en affirmant être enceinte de lui. La vie de l'avocat ne tarde pas à se transformer en un véritable cauchemar, Alex tentant de l'intimider, lui et sa famille. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael Douglas (Dan Gallagher) Glenn Close (Alex Forrest) Anne Archer (Beth Gallagher) Ellen Latzen (Ellen Gallagher) Stuart Pankin (Jimmy) Ellen Foley (Hildy) Fred Gwynne (Arthur) Originaltitel: Fatal Attraction Regie: Adrian Lyne Drehbuch: James Dearden Kamera: Howard Atherton Musik: Maurice Jarre Altersempfehlung: ab 16