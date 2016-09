RTL 9 23:50 bis 01:30 Sonstiges Mortelle saint Valentin USA 2001 Merken En 1988 le collège de San Francisco organise un bal. A cette occasion un jeune étudiant, Adam Carr, se fait humilier par un groupe de jeunes filles qu'il tente d'inviter à danser. Mais quelques années plus tard, l'une des jeunes filles se fait assassiner et le lien est vite établi entre le meurtre et le jeune Adam. Une ancienne rancoeur l'amène à se venger le soir de la Saint Valentin et la première victime n'est qu'un début, il ne compte pas s'arrêter la... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Denise Richards (Paige Prescott) David Boreanaz (Adam Carr) Marley Shelton (Kate Davies) Jessica Capshaw (Dorothy Wheeler) Jessica Cauffiel (Lily Voight) Katherine Heigl (Shelley Fisher) Hedy Burress (Ruthie Walker) Originaltitel: Valentine Regie: Jamie Blanks Drehbuch: Donna Powers, Wayne Powers, Gretchen J. Berg, Tom Savage, Aaron Harberts Musik: Don Davis Altersempfehlung: ab 16