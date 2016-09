RTL 9 20:40 bis 22:15 SciFi-Film The Darkest Hour USA 2011 Leslie Bohem, M.T. Ahern, Jon Spaihts 20 40 60 80 100 Merken Sean et Ben sont à Moscou pour affaires, confrontés à un univers d'argent et de pratiques sans scrupules. Natalie et Anne s'y trouvent en escale involontaire alors qu'elles avaient prévu de se rendre au Népal. Les quatre jeunes gens se rencontrent par hasard dans la boîte de nuit la plus branchée de la ville où ils croisent Skylar, un homme d'affaires suédois qui a arnaqué Sean et Ben. Ce haut lieu qui attire puissants et personnalités en vue bascule dans la terreur lorsque des aliens attaquent... Après avoir vécu terrés quelques jours dans les sous-sols, les cinq survivants ressortent et découvrent une ville déserte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Emile Hirsch (Sean) Olivia Thirlby (Natalie) Max Minghella (Ben) Rachael Taylor (Anne) Joel Kinnaman (Skyler) Veronika Vernadskaya (Vika) Dato Bakhtadze (Sergei) Originaltitel: The Darkest Hour Regie: Chris Gorak Drehbuch: Leslie Bohem, Jon Spaihts, M.T. Ahern Musik: Tyler Bates Altersempfehlung: ab 12