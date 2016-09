RTL 9 20:40 bis 22:55 Abenteuerfilm Lancelot - Le premier chevalier USA 1995 Lorne Cameron, David Hoselton, William Nicholson 20 40 60 80 100 Merken e.En route pour célébrer son mariage avec le roi Arthur, Guenièvre tombe dans une embuscade. Elle ne doit son salut qu'au courage d'un jeune aventurier nommé Lancelot. Entre eux naît un amour impossible... Fasciné par la bravoure de Lancelot, Arthur l'élève au rang de 1er Chevalier de la Table Ronde, pour qu'il l'aide à combattre le renégat Méléagant qui met le royaume à feu et à sang. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sean Connery (König Artus) Richard Gere (Lancelot) Julia Ormond (Lady Guinevere) Ben Cross (Prinz Malagant) Liam Cunningham (Sir Agravaine) Christopher Villiers (Sir Kay) John Gielgud (Oswald) Originaltitel: First Knight Regie: Jerry Zucker Drehbuch: William Nicholson Kamera: Adam Greenberg Musik: Jerry Goldsmith Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 273 Min. Motorsport

Motorsport

Eurosport 00:00 bis 06:15

Seit 93 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 73 Min. ZDF Paralympics live

Sport

ZDF 00:25 bis 03:00

Seit 68 Min.