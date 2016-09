RTL 9 00:10 bis 01:40 Horrorfilm Sharks silencieux et mortels USA 2012 Edward DeRuiter 20 40 60 80 100 Merken Des étudiants partent pour quelques jours sur une île paradisiaque, perdue au milieu de l'océan. Toutes les conditions semblent réunies pour passer des vacances excellentes : le soleil, des plages idylliques, des paysages de rêve et, évidemment... des étudiantes en bikini. Mais c'était sans compter sur les monstres marins de la région ! En effet, un paquebot croisant à quelques encablures de l'île est brusquement coulé par un gigantesque requin mutant à deux têtes ! Son équipage tente alors de trouver refuge sur le petit atoll. Mais, comble du malheur, lorsqu'un tsunami vient engloutir l'île, plus rien ne protège alors les rescapés des doubles mâchoires bien menaçantes... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Carmen Electra (Anne Babish) Charlie O'Connell (Professor Babish) Brooke Hogan (Kate) Christina Bach (Dana) Gerald Webb (Han) David Gallegos (Paul) Geoff Ward (Cole) Originaltitel: 2-Headed Shark Attack Regie: Christopher Ray Drehbuch: H. Perry Horton, Edward DeRuiter Musik: Chris Ridenhour

