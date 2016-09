ProSieben 04:10 bis 06:00 Horrorfilm Skinwalkers - Fluch der Wölfe CDN, USA, D 2006 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken An seinem dreizehnten Geburtstag wird es passieren - Timothys Bestimmung wird offensichtlich werden und er sich in einen Werwolf verwandeln. Beschützt von den restlichen Familienmitgliedern erfährt Timothy, dass es zwei Arten von Werwölfen gibt: Die einen unterdrücken ihren Trieb und hoffen, dass ihr Fluch bald aufgehoben wird, die anderen werden von Blutgier getrieben und streben nur danach, ihre Art zu vermehren. Und Timothy, als Halbblut, steht ihnen dabei im Weg ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jason Behr (Varek) Elias Koteas (Jonas) Rhona Mitra (Rachel Talbot) Natassia Malthe (Sonja) Kim Coates (Zo) Sarah Carter (Katherine) Tom Jackson (Will) Originaltitel: Skinwalkers Regie: James Isaac Drehbuch: James Roday, James DeMonaco, Todd Harthan Kamera: David A. Armstrong, Adam Kane Musik: Andrew Lockington Altersempfehlung: ab 16

