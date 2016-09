ProSieben 22:50 bis 00:30 Horrorfilm Hell D, CH 2011 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Seit die Sonne mit ganzer Kraft auf die Erde niederbrennt, hat sich das Land in eine lebensfeindliche Ödnis verwandelt. Marie, ihre kleine Schwester Leonie und ihr Freund Phillip schützen sich notdürftig vor dem sengenden Licht und schlagen sich durch die Dürre. In den Bergen soll es Wolken und Regen geben. Der Weg dorthin birgt allerdings Gefahren. Auch Tom, den sie unterwegs treffen, ist schwer zu durchschauen. Doch ihnen bleibt nichts anderes übrig, als ihn mitzunehmen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hannah Herzsprung (Marie) Lisa Vicari (Leonie) Lars Eidinger (Phillip) Stipe Erceg (Tom) Michael Kranz (Micha) Angela Winkler (Bäurin) Lilo Baur (Französin) Originaltitel: Hell Regie: Tim Fehlbaum Drehbuch: Tim Fehlbaum, Oliver Kahl, Thomas Woebke Kamera: Markus Förderer Musik: Lorenz Dangel Altersempfehlung: ab 16