OKTO 15:30 bis 15:45 Magazin baobab-tv Merken Bei den Afrika Tagen in Wien nutzte Baobab-tv die Gelegenheit Julian Marley - den Sohn der Legende Bob Marley zu interviewen. Bereits mit fünf Jahren nahm Julian seinen ersten Song auf. 1989 veröffentlichte er sein erstes Album "Uprising"; dieser Name wurde später auch zum Namen seiner Band. Im Interview spricht er über seine Musik, "Peace, Love In Google-Kalender eintragen