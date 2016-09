OKTO 23:10 bis 00:10 Diskussion Discover TV Merken Am 29. Mai 2016 jährte sich die Präsidentschaft von Muhammadu Buhari in Nigeria zum ersten mal. Dies nahm Discover TV zum Anlass, die Entwicklungen des Landes genauer zu hinterfragen. Es diskutierten Dr. Camillus Konkwo (International Economic Development Consultant), Emeka Assor Jun. (Afrocentric reformist) und Michael Arinze (Assistant Coordination of IPOB - indigenous people of Biafra). Moderation: Hirut Kiesel In Google-Kalender eintragen