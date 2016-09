OKTO 07:15 bis 08:00 Magazin Knust TV Merken Im Gespräch mit Nadine Kreutzer erzählt Andy Caims von "Therapy?", was die Band mit der Stadt Hamburg verbindet. Außerdem gibt er mit seiner Gitarre in der Knust Bar den Song "Get Your Dead Hand Off My Shoulder" zum Besten. In Google-Kalender eintragen