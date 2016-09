OKTO 23:30 bis 00:30 Magazin Afrika TV Merken Afrika TV nimmt uns mit auf eine Reise nach Mozambik und stellt uns den talentierten Afro Fusion Musiker Chinho Raposo vor. Dieser erzählt u.a. von Mango Sound Mozambique, einer Organisation, die ein Tonstudio in Beira betreibt und talentierte Musiker, welche keinen Zugang zu professionellen Aufnahmen haben, zu unterstützen. Dabei geht es um mehr als nur eine CD Aufnahme. Es geht auch darum, Bewegung in eine Region Afrikas zu bringen, wo es viele Talente, aber wenig Möglichkeiten gibt. Und es geht darum den Regeln des Marktes zu widersprechen und den Fokus auf eine der vielen Regionen zu lenken, denen er viel zu wenig Aufmerksamkeit zugesteht. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Afrika TV