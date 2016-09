OKTO 22:30 bis 23:30 Magazin Jukebox Merken Mein Körper, deine Lust: ein Verhältnis auf wackeligem Boden. In der neuen choreografischen Arbeit von Michael Turinsky interpretieren vier TänzerInnen den Zusammenhang von Bedingungen körperlicher und emotionaler Einschränkungen einerseits und Bedingungen des gegenwärtigen Kapitalismus und seiner populärkuturellen Lustversprechungen andererseits. In verschiedensten teils kindlich-buntscheckigen, teils rohen und teils ebenso zärtlichen Bildern zeigt My body, your pleasure die unterschiedlichen daraus hervorgehenden Formen, die jenes manchmal buchstäblich wackelige Verhältnis zwischen meinem Körper und deiner Lust annehmen kann. In Google-Kalender eintragen