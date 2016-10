NDR Info 22:05 bis 23:00 Sonstiges Jazzkonzert Avishai Cohen Quartett Merken Der individuelle Sound von Avishai Cohen wird international gefeiert: Die "New York Times" hört in dem 37-Jährigen den multikulturellen Nachfahren von Miles Davis. In diesem Jahr erschien mit "Into the Silence" sein Debüt beim Label ECM. "Ein großer Teil der Zeit ist doch still", sagt der Trompeter. "Natürlich spiele ich täglich und ich gehe raus, aber oft ist doch einfach Ruhe". In Google-Kalender eintragen Moderation: Stefan Gerdes