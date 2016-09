ProSieben 05:30 bis 05:50 Comedyserie My Boys Folge: 45 NAP USA 2010 2016-09-19 03:30 Merken Brendan möchte mit Stephanies Schwester ausgehen, doch Kenny hält das für keine gute Idee. Außerdem steht Kennys Laden kurz vor dem Aus. Wie soll Kenny Mike nur sagen, dass er ihn entlassen muss? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jordana Spiro (P.J. Franklin) Kyle Howard (Bobby Newman) Reid Scott (Brendan Dorff) Michael Bunin (Kenny Morittori) Jamie Kaler (Mike Callahan) Kellee Stewart (Stephanie Layne) Xosha Roquemore (Tracee) Originaltitel: My Boys Regie: Millicent Shelton Drehbuch: Ethan Sandler Kamera: Paul Maibaum Musik: Ed Alton