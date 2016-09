RTS Deux 20:55 bis 22:45 Sonstiges Elysium USA 2013 Stereo 20 40 60 80 100 Merken En 2154, sur une Terre surpeuplée et dévastée. La population s'entasse dans des bidonvilles, tentant d'échapper à la violence d'une société extrêmement inégalitaire. Les riches, eux, se sont réfugiés sur Elysium, une station spatiale ultra-moderne et luxueuse, où toutes les maladies sont devenus curables. Max, un homme ordinaire, est irradié au cours d'une manipulation dans l'usine où il travaille. En sursis, il cherche à se rendre sur Elysium afin d'y être guéri. Parallèlement, il accepte une mission périlleuse et doit affronter la secrétaire à la Défense, la redoutable Jessica Delacourt, qui règle sur Elysium... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Matt Damon (Max De Costa) Jodie Foster (Jessica Delacourt) Sharlto Copley (Kruger) Alice Braga (Frey) Diego Luna (Julio) Wagner Moura (Spider) William Fichtner (John Carlyle) Originaltitel: Elysium Regie: Neill Blomkamp Drehbuch: Neill Blomkamp Musik: Ryan Amon Altersempfehlung: ab 16