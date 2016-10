Bayern 4 19:30 bis 23:00 Oper Modest Mussorgski: "Boris Godunow" Oper in sieben Bildern in russischer Sprache Dolby Live Merken Mussorgskis Opernmeisterwerk "Boris Godunow" wird auch "Zarenoper" und "musikalisches Volksdrama" genannt. Hat es doch zwei Hauptrollen - die machtgierige, skrupellose Titelfigur und das russische Volk, jubelnd und hungernd, fragend und fordernd. Der Komponist, der zu den Galionsfiguren der nationalrussischen Schule zählt, hat sich den Text nach dem gleichnamigen Historischen Drama von Puschkin selbst geschrieben. Heraus kam eine monumentale Choroper mit sieben Bildern in vier Akten, zukunftsweisend in der Dramaturgie, die keine geschlossene Handlung kennt, sondern wie eine Revue ein Panorama russischer Kultur und Un-Kultur eröffnet. Lange war die aufwändige Oper in Nürnberg nicht mehr zu sehen. Nun geht sie in der Regie von Franz Konwitschny wieder in Szene. GMD Marcus Bosch dirigiert nicht die geglättete Bearbeitung von Rimski-Korsakow, sondern Mussorgskis kantige Urfassung von 1869. Den Boris singt der klangkräftige bulgarische Bass Nicolai Karnolsky, seit 2008 Mitglied des Nürnberger Ensembles. BR-Klassik - Studio Franken überträgt die Premiere live und in Surround aus dem Staatstheater. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Nicolai Karnolsky (Boris Godunow), Michaela Maria Mayer (Xenia, seine Tochter), Ida Aldrian (Feodor, sein Sohn), Joanna Limanska-Pajak (Xenias Amme), David Yim (Fürst Schuiskij), Levent Bakirci (Andrej Schtschelkalow), Alexey Birkus (Pirmen, ein Mönch), T