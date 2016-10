DR Kultur 00:05 bis 01:00 Sonstiges Literatur Ode, Odessa, Odyssee. Der Mythos der Stadt am Schwarzen Meer Merken Es gibt viele Oden auf Odessa. Puschkins Versdichtung "Eugen Onegin" besingt Anfang des 19. Jahrhunderts die multinationale Stadt. Sie beherbergt etwa ein Drittel Russen, Ukrainer und Juden, dazu Griechen, Moldawier und Italiener. "Mama Odessa" wird die Stadt am Schwarzen Meer liebevoll von ihren Einwohnern genannt. Dann erklärt Isaak Babel sie Ende der 1930er Jahre für "toter als der tote Lenin". Und Anfang des 21. Jahrhunderts zerstreiten sich in Anna Yablonskayas Odessa-Stück "Heiden" ukrainische Nationalisten und russische Orthodoxe. Zu den Lobgesängen gesellen sich enttäuschte und traurige Texte. Mittlerweile reden alle vom Mythos Odessa. Aber welcher Mythos ist gemeint? Was ist passiert mit der stolzen Stadt? In Google-Kalender eintragen