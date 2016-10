DR Kultur 19:05 bis 21:30 Oper Otto M. Zykan: "Staatsoperette - Die Austrotragödie" Bühnenfassung in zwei Akten. Bearbeitung der Staatsoperette von Franz Novotny und Otto M. Zykan durch Michael Mautner und Irene Suchy Merken Zykans Staatsoperette steht gut am 1. Oktober, weil Erinnerung in Zeiten von Wahlen wichtig ist. Es ist ein politisches Stück, das in den 70er-Jahren für gehörige Verwirrung sorgte, das erregte und zum Protest aufrief - die Institutionen schrien Ihren Zorn heraus - so war es nie gewesen - war es aber doch. Was geschah zwischen 1920 und 1938 in der österreichischen Politik? Welche Personen und Institutionen beflügelten den Austrofaschismus? Scharfzüngig, grotesk und provokativ thematisierten der Komponist Otto M. Zykan und der Regisseur Franz Novotny diese Fragen in ihrem Fernsehfilm 'Staatsoperette'. Er wurde nur ein einziges Mal 1977 ausgestrahlt und verursachte einen heftigen Skandal. Als "Angriff auf die religiösen Überzeugungen von Millionen Österreichern" bezeichnete ein Bischof den Film, als "geschmacklose Verfälschung der österreichischen Geschichte" der Evangelische Pressedienst. Die schon damals geplante Bühnenfassung erlebt nun ihre Uraufführung bei den Bregenzer Festspielen, inszeniert von Simon Meusburger. Sämtliche historische Führerfiguren werden von Puppen aus der Werkstatt von Nikolaus Habjan dargestellt. Meusburgers und Habjans Theaterstück 'Friedrich Zawrel - erbbiologisch und sozial minderwertig' wurde 2012 mit dem Nestroy-Preis ausgezeichnet. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Camillo dell'Antonio (Ignaz Seipel), Marco Di Sapia (Walter Pfrimer, Anton Rintelen), Hagen Matzeit (Engelbert Dollfuß, Adolf Hitler), Gernot Heinrich (Ernst Rüdiger, Fürst, Starhemberg, Benito Mussolini), Thomas Weinhappel (Polizeipräsident, Koloman Wall