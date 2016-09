Große Neuigkeiten warten auf Sarah Huttinger (Jennifer Aniston), ihres Zeichens frisch mit dem charmanten Jeff (Mark Ruffalo) liierte Nachrufautorin bei der New York Times: Ihr Schwesterchen will heiraten. Ein Wiedersehen mit der anstrengenden Sippschaft auf dem Landsitz in Pasadena scheint sich nicht verhindern zu lassen. Doch es kommt noch dicker: Offenbar wurde Sarah nicht von ihrem Vater gezeugt, sondern entsprang einer Liaison der Mutter mit einem frechen Jüngling. Eine Geschichte, die bald darauf von Hollywood aufgegriffen wurde - unter dem Titel "Die Reifeprüfung"!

Gutgelaunte Stars wie Shirley MacLaine und Kevin Costner, heitere Familienwirren und eine mal ganz originelle Idee in einer typischen Beziehungskomödie von Fachmann Rob Reiner ("Harry und Sally"). In Google-Kalender eintragen