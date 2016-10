ORF 1 01:30 bis 03:10 Komödie The Kids Are All Right USA 2010 Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Hervorragend besetzte, Herz erwärmend unbeschwerte, vierfach Oscar-nominierte Komödie. Annette Bening und Julianne Moore werden als lesbisches Paar von ihren Kindern vor vollendete Tatsachen gestellt: Mia Wasikowska ('Crimson Peak', 'Alice im Wunderland') und Josh Hutcherson ('Die Tribute von Panem') haben mit Mark Ruffalo ('Spotlight') ihren biologischen Vater ausfindig gemacht. Im Nu steht das bislang glückliche Familienleben auf dem Kopf! Ärztin Nic und Gartengestalterin Jules führen mit ihren beiden Kindern ein glückliches Familienleben. Dies ändert sich schlagartig. Die 18-jährige Joni hat mit Erreichen der Volljährigkeit gerade das Recht erlangt, ihren biologischen Vater ausfindig zu machen. Und genau dazu wird sie von ihrem jüngeren Bruder Laser gedrängt. Als die beiden Paul, ihren gemeinsamen Samenspender, heimlich treffen, entpuppt sich dieser als sympathischer, cooler Typ. Als neues Familienmitglied sorgt er jedoch für gehörigen Wirbel, zumal er Jules näher kommt als gedacht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Julianne Moore (Jules) Annette Bening (Nic) Mark Ruffalo (Paul) Mia Wasikowska (Joni) Josh Hutcherson (Laser) Yaya DaCosta (Tanya) Kunal Sharma (Jai) Originaltitel: The Kids Are All Right Regie: Lisa Cholodenko Drehbuch: Lisa Cholodenko, Stuart Blumberg Kamera: Igor Jadue-Lillo Musik: Nathan Larson Altersempfehlung: ab 12