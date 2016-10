ORF 2 13:20 bis 15:00 Melodram Schicksal am Lenkrad A 1954 20 40 60 80 100 Merken Für den technisch begabten Franzl sind Autos die große Leidenschaft. Sein Vater untersagt ihm jedoch den Wunsch, Automechaniker zu werden. Sein Sohn soll einmal den Hof übernehmen. Eine verbotene Spritztour mit dem Wagen des Großbauern führt Franzl vor Gericht. Zur Bewährung muss er eine Arbeit als Autowäscher annehmen. Als er über den Sohn des Direktors mit dem Rennsport in Kontakt kommt, hat Franzl seine Bestimmung gefunden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Winfried Schatz (Franzl Pointner) Traute Wassler (Monika Sailer) Harry Fuß (Harry Simmerl) Emil Stöhr (Dr. Bergmann) Richard Eybner (Kommerzialrat Felix Kestranek) Hannes Siegl (Mario Kestranek) Dorothea Neff (Frau Fiedler) Originaltitel: Schicksal am Lenkrad Regie: Aldo Vergano Drehbuch: Ruth Wieden, Wolf-Dietrich Friese, Friedrich Lorenz Kamera: Walter Tuch Musik: Hanns Eisler