Disney Channel 00:30 bis 00:50 Comedyserie Die Goldbergs Folge: 15 Mucki Mirsky USA 2014 Stereo 16:9 HDTV Es kommt zu ziemlicher Verwirrung bei Adam, weil er nicht weiß, wie er zu seiner Freundin Mirsky stehen soll. Die beiden sind dicke Tinte und eigentlich wie zwei männliche Freunde. Die Ratschläge, die ihm Pops und Barry zu dem Thema geben, stiften eigentlich nur noch mehr Verwirrung bei Adam. Am Ende bleibt die Freundschaft zwischen ihm und Mirsky unbelastet. Erica und Beverly geraten aneinander und wenn sie das tun, dann tun sie das auch heftig. Das liegt auch daran, weil Beverly Erica ziemlich stark überwacht. Das passt Erica natürlich überhaupt nicht. Schauspieler: Wendi McLendon-Covey (Beverly Goldberg) Sean Giambrone (Adam Goldberg) Troy Gentile (Barry Goldberg) Hayley Orrantia (Erica Goldberg) George Segal (Albert 'Pops' Solomon) Jeff Garlin (Murray Goldberg) Justene Alpert (Sorority Girl) Originaltitel: The Goldbergs Regie: Claire Scanlon Drehbuch: Matt Tarses, Kristopher Valentine Musik: Michael Wandmacher