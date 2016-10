Disney Channel 22:35 bis 23:05 Trickserie Familie Feuerstein Der Hypnotiseur USA 1961 HDTV Merken Fred Feuerstein will es dem berühmten Hypnotiseur "Mesmo" gleichtun. Ein mißglückter Hypnotisierungsversuch macht aus seinem Freund Barney Geröllheimer einen Hund. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Flintstones Regie: Joseph Barbera, William Hanna Drehbuch: Warren Foster, Michael Maltese, Arthur Phillips